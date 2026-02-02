|
Tsubakimoto Kogyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tsubakimoto Kogyo hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 71,59 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Tsubakimoto Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 30,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 5,61 Prozent verringert.
