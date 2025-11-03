Tsubakimoto Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsubakimoto Kogyo hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Tsubakimoto Kogyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,26 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 70,21 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsubakimoto Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 32,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at