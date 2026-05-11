Tsubakimoto Kogyo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsubakimoto Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 94,13 JPY gegenüber 80,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tsubakimoto Kogyo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,08 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 35,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 273,54 JPY gegenüber 252,03 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 131,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Tsubakimoto Kogyo 124,32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at