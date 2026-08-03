Tsubakimoto Kogyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tsubakimoto Kogyo hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 58,98 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 65,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,55 Prozent auf 29,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,50 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at