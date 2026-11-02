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02.11.2026 06:31:29
Tsubakimoto Kogyo: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tsubakimoto Kogyo hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 88,78 JPY. Im letzten Jahr hatte Tsubakimoto Kogyo einen Gewinn von 60,26 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 35,42 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tsubakimoto Kogyo einen Umsatz von 34,32 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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