13.11.2025 06:31:28
Tsubota Laboratory öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Tsubota Laboratory gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Tsubota Laboratory hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,58 JPY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 77,9 Millionen JPY, gegenüber 461,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 83,10 Prozent präsentiert.
