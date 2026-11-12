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12.11.2026 06:31:28
Tsubota Laboratory präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tsubota Laboratory hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,22 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,190 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 254,85 Prozent auf 276,6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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