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13.08.2026 06:31:29
Tsubota Laboratory veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Tsubota Laboratory lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,20 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,790 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Tsubota Laboratory mit einem Umsatz von insgesamt 215,4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 766,84 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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