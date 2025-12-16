TSUCHIYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TSUCHIYA ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TSUCHIYA die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,43 JPY, nach 64,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,42 Prozent auf 13,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,660 JPY gegenüber 30,34 JPY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 33,28 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 31,46 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at