TSUCHIYA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TSUCHIYA hat am 15.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 12,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,100 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,50 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,64 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at