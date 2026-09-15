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15.09.2026 06:31:28
TSUCHIYA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TSUCHIYA hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 10,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TSUCHIYA ein Ergebnis je Aktie von -13,430 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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