Tsudakoma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tsudakoma hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,97 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -31,440 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at