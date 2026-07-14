14.07.2026 06:31:29

Tsudakoma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsudakoma hat am 13.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tsudakoma ein Ergebnis je Aktie von -9,560 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 11,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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