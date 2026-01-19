19.01.2026 06:31:29

Tsudakoma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tsudakoma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,80 JPY gegenüber 78,56 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 10,97 Milliarden JPY gegenüber 10,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 41,040 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Tsudakoma ein Ergebnis je Aktie von 76,45 JPY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

