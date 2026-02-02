TSUGAMI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TSUGAMI hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 103,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 62,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,82 Prozent auf 34,08 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at