15.05.2026 06:31:29

TSUGAMI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TSUGAMI lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 104,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 66,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 361,20 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 231,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,41 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 129,14 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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