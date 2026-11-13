TSUGAMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TSUGAMI veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 63,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,14 Prozent auf 38,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at