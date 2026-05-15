TSUGAMI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TSUGAMI hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 6,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,39 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 223,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 213,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 23,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte TSUGAMI ein EPS von 15,19 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 856,98 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 704,56 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at