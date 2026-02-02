TSUGAMI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TSUGAMI präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TSUGAMI im vergangenen Quartal 221,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TSUGAMI 164,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at