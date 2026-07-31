TSUGAMI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TSUGAMI lud am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 142,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 90,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TSUGAMI im vergangenen Quartal 43,01 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TSUGAMI 31,79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at