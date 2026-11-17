Tsuji Hongo IT Consulting hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 89,15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 874,8 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 576,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 147,35 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 86,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,68 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,12 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at