TSUKAMOTO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TSUKAMOTO äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 35,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

TSUKAMOTO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at