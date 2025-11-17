TSUKAMOTO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TSUKAMOTO hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,27 JPY gegenüber 11,91 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 16,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at