TSUKAMOTO hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TSUKAMOTO stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

TSUKAMOTO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 19,93 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -32,260 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at