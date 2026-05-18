TSUKAMOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TSUKAMOTO hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 73,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSUKAMOTO noch ein Gewinn pro Aktie von -24,700 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TSUKAMOTO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 43,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -94,180 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at