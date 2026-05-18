18.05.2026 06:31:29

TSUKAMOTO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TSUKAMOTO hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 73,90 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TSUKAMOTO noch ein Gewinn pro Aktie von -24,700 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TSUKAMOTO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 43,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -94,180 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,68 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,11 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt weiter nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen