TSUKAMOTO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TSUKAMOTO hat am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
TSUKAMOTO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 33,03 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -39,260 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
