Tsukiji Uoichiba: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tsukiji Uoichiba hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 75,13 JPY. Im letzten Jahr hatte Tsukiji Uoichiba einen Gewinn von 104,38 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 18,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at