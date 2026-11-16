Tsukiji Uoichiba: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tsukiji Uoichiba hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 21,63 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tsukiji Uoichiba 34,13 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 17,43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at