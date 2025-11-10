Tsukishima Kikai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsukishima Kikai hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 221,05 JPY, nach 18,69 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,82 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at