Tsukishima Kikai öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tsukishima Kikai hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,78 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tsukishima Kikai ein EPS von 221,05 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsukishima Kikai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at