Tsukishima Kikai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tsukishima Kikai äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 53,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsukishima Kikai noch ein Gewinn pro Aktie von 24,65 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 38,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at