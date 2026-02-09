|
09.02.2026 06:31:29
Tsukishima Kikai präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tsukishima Kikai äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 53,52 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tsukishima Kikai noch ein Gewinn pro Aktie von 24,65 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 38,05 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!