Tsukishima Kikai stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Tsukishima Kikai hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 80,80 JPY gegenüber 106,59 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 412,69 JPY, nach 154,97 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Tsukishima Kikai in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,95 Milliarden JPY im Vergleich zu 139,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at