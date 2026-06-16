tsukuruba mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

tsukuruba ließ sich am 15.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat tsukuruba die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

tsukuruba hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,66 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at