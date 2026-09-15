tsukuruba: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

tsukuruba hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

tsukuruba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 18,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,80 JPY je Aktie gewesen.

tsukuruba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 10,99 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 9,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 39,66 Prozent auf 11,31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 8,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at