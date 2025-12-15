15.12.2025 06:31:29

tsukuruba: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

tsukuruba präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

tsukuruba vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,450 JPY je Aktie erwirtschaftet.

tsukuruba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 74,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX verhalten erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt soll verhalten in den Tag starten, während der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen erwartet wird. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen