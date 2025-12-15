|
tsukuruba: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
tsukuruba präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
tsukuruba vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,450 JPY je Aktie erwirtschaftet.
tsukuruba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 74,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
