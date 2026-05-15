|
15.05.2026 06:31:29
Tsumura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Tsumura hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 66,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,27 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsumura in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 376,28 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 427,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 192,62 Milliarden JPY – ein Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tsumura 181,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.