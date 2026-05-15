Tsumura hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tsumura hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 66,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,27 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tsumura in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 47,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 44,32 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 376,28 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 427,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 192,62 Milliarden JPY – ein Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Tsumura 181,09 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at