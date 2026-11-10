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10.11.2026 06:31:29
Tsumura legte Quartalsergebnis vor
Tsumura präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 130,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 108,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,74 Milliarden JPY – ein Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tsumura 46,80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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