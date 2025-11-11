|
Tsumura präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Tsumura äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 108,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Tsumura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
