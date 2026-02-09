Tsumura: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tsumura hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 142,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 55,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 47,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at