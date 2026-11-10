10.11.2026 06:31:29

TSUNAGU SOLUTIONS präsentierte Quartalsergebnisse

TSUNAGU SOLUTIONS hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 5,39 JPY gegenüber 6,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,51 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 61,07 JPY. Im Vorjahr hatte TSUNAGU SOLUTIONS 60,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TSUNAGU SOLUTIONS 17,85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 18,27 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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