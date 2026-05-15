TSUNAGU SOLUTIONS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TSUNAGU SOLUTIONS veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,29 Prozent auf 4,45 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TSUNAGU SOLUTIONS 4,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at