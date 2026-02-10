TSUNAGU SOLUTIONS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TSUNAGU SOLUTIONS stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 4,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TSUNAGU SOLUTIONS 4,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at