10.02.2026 06:31:29
TSUNAGU SOLUTIONS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
TSUNAGU SOLUTIONS stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,92 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 4,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte TSUNAGU SOLUTIONS 4,50 Milliarden JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
