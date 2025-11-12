TSUNAGU SOLUTIONS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TSUNAGU SOLUTIONS präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 JPY. Im Vorjahresviertel waren -13,240 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 60,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TSUNAGU SOLUTIONS 41,64 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat TSUNAGU SOLUTIONS mit einem Umsatz von insgesamt 18,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,47 Prozent gesteigert.

