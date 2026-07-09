TSURUHA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TSURUHA hat am 08.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 29,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 45,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TSURUHA mit einem Umsatz von insgesamt 636,89 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 272,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 133,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at