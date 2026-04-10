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10.04.2026 06:31:29
TSURUHA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TSURUHA präsentierte am 09.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 144,55 JPY beziffert, während im Vorjahr 70,73 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 450,59 Milliarden JPY – ein Plus von 35,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TSURUHA 1 071,68 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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