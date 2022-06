TSURUHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TSURUHA präsentierte in der am 22.06.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2022 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 51,19 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TSURUHA 227,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 235,39 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 105,65 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 233,83 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 440,59 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TSURUHA ein Gewinn pro Aktie von 542,04 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TSURUHA im vergangenen Geschäftsjahr 915,70 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TSURUHA 919,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 488,87 JPY ausgegangen, während der Umsatz auf 924,59 Milliarden JPY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at