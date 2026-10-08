TSURUHA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TSURUHA lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 37,00 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,98 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 123,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 285,30 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at