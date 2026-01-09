|
TSURUHA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TSURUHA stellte am 08.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 27,09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,310 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 275,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 263,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
