Tsurumi Manufacturing legte Quartalsergebnis vor

Tsurumi Manufacturing hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,23 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at