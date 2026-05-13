Tsurumi Manufacturing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tsurumi Manufacturing präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 16,84 JPY gegenüber 35,70 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Tsurumi Manufacturing im vergangenen Quartal 23,91 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tsurumi Manufacturing 21,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 107,34 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 179,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Tsurumi Manufacturing hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 77,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 68,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at